Derecho a la identidad: durante dos meses se publicará el pedido para quitarse el apellido paterno

Un joven inició ante la justicia de Metán un trámite para eliminar su apellido paterno, por lo que durante dos meses se publicará un edicto en el Boletín Oficial para que cualquier persona que se considere con derecho pueda oponerse al cambio. La causa se tramita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Primera Nominación de la ciudad del Distrito Judicial Sur.

La jueza a cargo, Frida Lia Bosernitzan, dispuso citar y emplazar a quienes quieran formular oposición. Para ello, el edicto se publicará una vez por mes durante dos meses en el Boletín Oficial.

Las personas que consideren tener derecho a oponerse al cambio de apellido deberán presentarse dentro de los quince días hábiles contados desde la última publicación del edicto.

El trámite judicial se vincula con el derecho a la identidad, que en este caso es el propio solicitante que pidió dejar de llevar el apellido de su padre.