Castraciones de perros y gatos: dónde estarán los móviles municipales hasta el 30 de octubre

La Municipalidad de Salta llevará adelante una nueva semana de castraciones de perros y gatos desde este lunes 26 hasta el viernes 30 de octubre, mediante dos móviles que atenderán en distintos sectores de la ciudad.

Uno de los vehículos recorrerá cinco barrios, mientras que el segundo permanecerá durante toda la semana en Ciudad del Milagro. Ambos funcionarán de 8.30 a 13, con turnos que deberán solicitarse previamente por WhatsApp.

Cronograma de castraciones: barrios, direcciones y teléfonos

El móvil itinerante atenderá en los siguientes puntos:

Lunes 26: barrio Mirador, Centro Vecinal, Amaro Morón Giménez 448. Turnos: 3872514040 .

Martes 27: barrio Castañares 200 Viviendas, Centro Vecinal, Macapillo 250. Turnos: 3875900292 .

Miércoles 28: barrio ARA San Juan, Nolasco 1. Turnos: 3874447552 .

Jueves 29: barrio Parque Belgrano, tercera etapa, block 25. Turnos: 3874627007 .

Viernes 30: barrio Villa Luján, Pedernera 981. Turnos: 3874869028.

Ciudad del Milagro tendrá atención toda la semana

El segundo móvil estará disponible del lunes al viernes en calle Jorge Mayol s/n, barrio Ciudad del Milagro. Los interesados deberán solicitar un turno al 3874564604.

Según informó el municipio, el móvil itinerante contará con 30 cupos diarios y el de Ciudad del Milagro con 40, por lo que se recomienda realizar la consulta con anticipación.

La atención se brindará únicamente con turno previo, en los días y horarios establecidos para cada barrio.