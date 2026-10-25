Lula derrotó a Flávio Bolsonaro y logró un cuarto mandato en Brasil

En una jornada electoral marcada por una inédita paridad y una fuerte tensión política, Luiz Inácio "Lula" da Silva logró la reelección y asumirá su cuarto mandato presidencial en Brasil. Según datos oficializados por el Tribunal Superior Electoral (TSE), el actual jefe de Estado alcanzó el 51,75% de los votos válidos, superando al senador opositor Flávio Bolsonaro, quien cosechó el 48,25%.

El resultado confirmó la reversión del escenario de la primera vuelta del pasado 4 de octubre, en la cual el representante del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro se había posicionado en el primer lugar con el 47,03% frente al 45,16% del líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Un escrutinio voto a voto con extensión de horario

El desarrollo de la jornada electoral estuvo cruzado por medidas excepcionales. Ante la alta afluencia de votantes y planteos de urgencia presentados por los apoderados de ambos espacios, el ministro del Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, dispuso una prórroga de dos horas en el horario de votación, extendiendo el cierre de las urnas hasta las 19:00 en todo el territorio brasileño.

Iniciado el conteo de los cómputos oficiales, el avance de las mesas mostró una paridad extrema:

Avance inicial: Pasadas las 20:00, Flávio Bolsonaro pasó a encabezar momentáneamente el escrutinio con el 50,47% tras la carga de las secciones del sur y de la comunidad brasileña en el exterior (donde logró amplia ventaja en países como Japón).

Consolidación de Lula: Con el progreso del escrutinio en las regiones del Nordeste y los principales centros urbanos, Lula tomó la delantera definitiva pasadas las 20:30, afianzando una brecha irremontable que superó los 350 mil votos de diferencia a su favor.

Denuncias y detenciones durante los comicios

La jornada no estuvo exenta de cruces institucionales. En el estado de Bahía, la Justicia Electoral ordenó la detención del secretario de Movilidad de Salvador de Bahía, Pablo Souza, luego de denuncias formuladas por el Partido de los Trabajadores en torno a presuntas irregularidades y faltantes en la frecuencia del transporte público urbano durante las horas de votación.