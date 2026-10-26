Falla nacional del RENAPER complica los trámites de DNI y pasaportes en Salta

Una falla en el sistema del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) afecta este lunes 26 de octubre la realización de trámites de DNI y pasaportes en las oficinas del Registro Civil de Salta.

El inconveniente es de alcance nacional y provoca demoras y dificultades en la atención, tanto en las dependencias habituales del organismo como en los operativos de identificación que se desarrollan en distintos puntos de la provincia.

Qué trámites funcionan y qué pasa con los turnos

Desde la Subsecretaría del Registro Civil informaron que ya realizaron las consultas correspondientes al RENAPER, cuyas autoridades trabajan para restablecer el servicio.

Mientras persista la falla, los turnos de DNI y pasaporte que resulten afectados serán reprogramados, para que los ciudadanos puedan completar sus gestiones cuando el sistema vuelva a funcionar.

En cambio, la expedición de actas, las inscripciones de nacimientos y las inscripciones de defunciones continúan con normalidad, ya que no dependen de la plataforma afectada.

Las autoridades provinciales señalaron que comunicarán la normalización de la atención una vez resuelto el inconveniente técnico.