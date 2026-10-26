Denuncias por inseguridad y malos olores: desalojaron el edificio del ex PAMI

La Municipalidad de Salta realizó un operativo de limpieza y cerramiento en el edificio del ex PAMI, ubicado en 20 de Febrero 54, luego de denuncias vecinales por situaciones de inseguridad, malos olores y acumulación de basura.

La intervención contó con autorización judicial y se concretó después de que personal policial despejara el inmueble, que se encontraba abandonado y ocupado por personas sin autorización.

Denuncias por inseguridad y un posible foco infeccioso

Carlos Alberto Lezcano, abogado de la Procuración municipal, explicó que las quejas de los vecinos motivaron el pedido de autorización a la Justicia para ingresar al edificio.

Según indicó, el lugar presentaba condiciones de abandono que generaban preocupación por la inseguridad, los malos olores y la acumulación de residuos.

Por su parte, el subsecretario de Mantenimiento Urbano, Alfredo Vorano, aseguró que el saneamiento fue total y que se retiró la basura acumulada en el interior. También confirmó que se cerraron los accesos para impedir nuevos ingresos.

Intervención policial y asistencia social

Durante el procedimiento también participó el área de Desarrollo Social de la Municipalidad, con el objetivo de determinar si las personas que ocupaban el edificio se encontraban en situación de calle.

El subsecretario de Inclusión Social, Juan Pablo Linares, explicó que las situaciones detectadas requirieron intervención policial, por lo que las actuaciones quedaron a cargo de esa fuerza.

El operativo involucró a distintas dependencias municipales, con apoyo de la Policía de Salta.