Alto riesgo de incendios forestales en Tartagal: advierten por las quemas al aire libre

El riesgo de incendios forestales es alto en Tartagal este lunes 26 de octubre, de acuerdo con el informe oficial difundido por la Subsecretaría de Defensa Civil. En tanto, Orán y la ciudad de Salta presentan un nivel de peligro moderado.

El reporte establece distintos niveles de riesgo según las condiciones de cada localidad y advierte sobre la necesidad de prevenir situaciones que puedan desencadenar focos de incendio.

Recomendaciones para evitar incendios

Ante estas condiciones, se recomienda evitar encender fuego al aire libre y en sectores con pastizales secos, especialmente en las zonas donde el índice de peligro es más elevado.

También se solicita no arrojar colillas de cigarrillos ni residuos inflamables en áreas naturales, respetar las prohibiciones de quema y mantener despejados los alrededores de las viviendas.

En caso de detectar humo o fuego, las autoridades aconsejan alejarse del sector afectado y dar aviso a los servicios de emergencia.