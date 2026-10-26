Ante El Súper Niño, la Municipalidad refuerza los desagües de plaza Gurruchaga

La Municipalidad de Salta comenzó este lunes las obras de renovación integral de la plaza Gurruchaga, con el objetivo de mejorar el sistema de desagüe pluvial y reducir los problemas de inundación que afectan a los vecinos de la zona durante las lluvias intensas.

El secretario de Obras Públicas municipal, Gastón Viola, explicó que la intervención contempla tanto la recuperación del espacio público como una ampliación de la infraestructura destinada a captar y evacuar el agua.

“Actualmente cuenta con una cisterna que vamos a ponerle un 50% más de capacidad y el cambio de las electrobombas para que también desagote mucho más rápido toda esta captación”, señaló.

Más capacidad para captar el agua de lluvia

Viola detalló que se construirá una vereda canal que permitirá duplicar la capacidad de captación de agua de lluvia en el sector.

Además, se instalarán nuevas electrobombas con una capacidad de bombeo siete veces mayor que la del sistema actual, con el objetivo de acelerar el desagote y evitar la acumulación de agua.

El funcionario explicó que también se modificará el punto de descarga hacia el canal Mendoza. Actualmente, el bombeo se realiza a unos 50 metros, mientras que el nuevo sistema permitirá descargar el agua aproximadamente 200 metros más abajo.

Según indicó, estos cambios buscan mejorar el funcionamiento hidráulico y reducir los problemas que se producen cuando las precipitaciones superan la capacidad del sistema existente.

La renovación de la plaza

La intervención también incluye nuevos juegos infantiles, caminerías, bancos, mesas, iluminación y trabajos de paisajismo.

Viola aclaró que no se cerrará completamente el espacio público, ya que se colocarán cerramientos de seguridad únicamente en los sectores donde se esté trabajando.

De esta manera, los vecinos podrán seguir utilizando parte de la plaza durante la ejecución de las obras.

Trabajos ante la temporada de lluvias

El secretario de Obras Públicas explicó que se buscará completar las mejoras en la captación de agua antes del período de lluvias intensas, mientras que la renovación del sistema de bombeo se desarrollará en una segunda etapa.

“Cuando esté integralmente, cuando esté completamente terminado, creemos que no vamos a tener estos problemas de inundación en la zona”, sostuvo.

Viola estimó un plazo de ejecución de cuatro a cinco meses para los trabajos mencionados.

El funcionario pidió paciencia a los vecinos y destacó que la obra permitirá recuperar la plaza y mejorar la capacidad de respuesta frente a las tormentas.