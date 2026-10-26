La UNSa realizará una Feria Científica con experimentos, tecnología y actividades para estudiantes

La Universidad Nacional de Salta (UNSa) presentó su Feria Científica 2026, que se desarrollará los días 4, 5 y 6 de noviembre en los gimnasios del campus universitario. La propuesta estará abierta al público en general y especialmente dirigida a estudiantes de escuelas primarias y secundarias, con el objetivo de acercar la ciencia y despertar vocaciones.

Así lo explicó en N&N por Aries, la secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Naturales, Ana Zelarayán, que la feria permitirá conocer los trabajos científicos que se realizan en las distintas facultades. “Es el momento en el que, de una manera sencilla, llevamos todo lo que estamos investigando en la universidad a la comunidad en general”, destacó.

La programación incluirá demostraciones sobre energía solar, física aplicada, química, minería, biología y recursos naturales. También habrá actividades vinculadas con la producción audiovisual, el periodismo, las microfinanzas y la economía. Desde el área de salud se presentarán prácticas de reanimación cardiopulmonar (RCP), primeros auxilios y procedimientos de enfermería.

Zelarayán remarcó que los visitantes podrán experimentar, observar y consultar directamente con investigadores y docentes. “Es una oportunidad de poder llegar a las líneas de investigación de la Universidad de una manera mucho más curiosa, algo en lo que puedas tocar, mirar, preguntar”, señaló. Además, destacó que estas experiencias pueden ayudar a los jóvenes que todavía no definieron qué carrera estudiar.

La feria se desarrollará durante toda la jornada del 4 y 5 de noviembre, mientras que el viernes 6 funcionará únicamente por la mañana. Las instituciones educativas que quieran participar deberán registrarse mediante un formulario para recibir un horario de visita. Quienes deseen asistir de manera particular podrán acercarse directamente al campus de la UNSa.