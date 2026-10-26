Rutas de Salta: están transitables, pero advierten por neblina, viento y obras en distintos tramos

Las rutas nacionales y provinciales de Salta se encuentran transitables, aunque las autoridades recomendaron circular con precaución por las condiciones meteorológicas y la presencia de obras en distintos sectores.

Según los reportes de la Subsecretaría de Defensa Civil de este lunes 26 de octubre, no se informaron cortes en las rutas relevadas, pero se advierte sobre neblina, viento y bajas temperaturas en zonas de montaña.

Rutas nacionales: transitables con precaución

Las rutas nacionales 9, 16, 34, 40, 50, 51, 68, 81 y 86, incluidas en el informe, presentan condiciones de transitabilidad, con recomendaciones de respetar la señalización y reducir la velocidad en sectores donde se desarrollan trabajos.

En el departamento Los Andes, la ruta nacional 51 presenta condiciones de frío, con temperaturas de entre -1 y 14 grados y vientos de 31 kilómetros por hora.

En tanto, para las rutas nacionales 68 y 40, en la zona de Cafayate, se prevén temperaturas de entre 7 y 17 grados, con cielo parcialmente nublado.

Rutas provinciales: precaución por neblina en Chicoana

El informe provincial advierte sobre neblina en sectores de Chicoana, especialmente en la ruta provincial 33, por lo que se recomienda reducir la velocidad y mantener distancia entre vehículos.

En Molinos, sobre la ruta provincial 55, se esperan temperaturas de entre 5 y 22 grados, con viento y una marcada amplitud térmica.

También se aconseja precaución en las rutas provinciales de Rosario de Lerma, La Viña, Iruya y el departamento Los Andes, especialmente en sectores de montaña.

Recomendaciones para viajar

Las autoridades recomendaron circular con luces bajas encendidas, respetar la señalización de obras y evitar maniobras bruscas.

También aconsejaron llevar abrigo para transitar por zonas de altura y consultar el estado actualizado de los caminos antes de emprender un viaje.