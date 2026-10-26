Lluvias en Salta: “Los pronósticos indican un año normal, pero no lo tomamos como tal”

Las lluvias comenzaron temprano esta temporada en Salta y las autoridades provinciales ya trabajan con los municipios para prevenir posibles inundaciones. Gonzalo Rodríguez, subsecretario de Defensa Civil, explicó que, aunque los pronósticos anticipan precipitaciones dentro de los valores normales hasta diciembre, las anomalías climáticas obligan a mantener la vigilancia y reforzar los mecanismos de prevención.

“Los pronósticos nos indican que va a ser un año normal, pero nosotros no lo tomamos como tal”, advirtió Rodríguez. El funcionario señaló que todavía esperan el nuevo pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional, que incluirá enero, uno de los meses de mayor actividad de lluvias. Además, recordó que las tormentas intensas y los cambios bruscos de temperatura vienen marcando el comportamiento climático de las últimas semanas.

Una de las principales preocupaciones está en el norte provincial, especialmente en el departamento Rivadavia, donde históricamente se registraron los mayores impactos del fenómeno de El Niño.

Rodríguez explicó que las crecidas de los ríos Pilcomayo y Bermejo dependen en gran medida de las precipitaciones en Bolivia, por lo que se mantiene un monitoreo permanente junto a organismos nacionales y autoridades del país vecino.

En cuanto a Salta Capital, reconoció que existen sectores históricamente afectados por anegamientos, como los alrededores de plaza Gurruchaga y las calles España y Caseros.

Sin embargo, destacó que la Municipalidad realizó obras de desagüe cuyo funcionamiento deberá evaluarse durante las próximas tormentas intensas. También pidió a los vecinos evitar arrojar basura que pueda obstruir los canales y dificultar el escurrimiento del agua.

Finalmente, Rodríguez destacó que municipios como Morillo comenzaron a fortalecer sus sistemas de alerta después de las inundaciones de marzo, cuando numerosas familias debieron ser evacuadas. La localidad ya cuenta con una estructura municipal de respuesta y mecanismos de monitoreo.

“La primera respuesta siempre la da el municipio”, explicó, al remarcar que la prevención y la coordinación serán fundamentales ante posibles emergencias durante el verano.