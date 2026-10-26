Armas, persecuciones y detenidos: tensión entre hinchas de Central Norte

El operativo de seguridad por el partido entre Central Norte y Acassuso terminó con cuatro detenidos y dos armas de fuego secuestradas, luego de distintos incidentes registrados el domingo por la tarde en la ciudad de Salta.

Según informó la Policía, los enfrentamientos habrían involucrado a simpatizantes de Central Norte pertenecientes a distintas parcialidades. Los procedimientos se desarrollaron tanto en las inmediaciones del estadio Padre Ernesto Martearena como en el macrocentro.

Persecución y un arma secuestrada cerca del estadio

El primer incidente ocurrió antes del encuentro, en la zona exterior del Martearena, donde efectivos policiales detectaron a dos personas que intentaban agredirse.

Al intervenir, se inició una persecución que permitió interceptar a uno de los involucrados cuando intentaba desprenderse de un arma de fuego. El procedimiento terminó con dos hombres demorados.

Otros dos detenidos en San Juan y Esteco

Un segundo enfrentamiento se registró en la intersección de San Juan y Esteco, donde intervino personal de la Comisaría 17 Lola Mora.

En ese lugar, dos personas fueron detenidas y se secuestraron otra arma de fuego y una motocicleta.

Además, otras cuatro personas fueron infraccionadas por protagonizar desórdenes en la vía pública, en avenida Jujuy y San Juan.

La Policía indicó que la posible vinculación de los involucrados con distintas parcialidades del club surge de información preliminar de la División Eventos Deportivos y del Centro de Videoprotección.

Las actuaciones quedaron bajo intervención de las autoridades judiciales competentes.