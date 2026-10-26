Desapareció y la familia denunció demoras en la búsqueda por falta de nafta

Familiares y allegados de Isabel Verónica Galván, de 40 años, desaparecida desde hace casi cuatro días en Joaquín V. González, denunciaron públicamente que la policía no había iniciado los rastrillajes ni la búsqueda, tal como lo establece el protocolo provincial, por falta de recursos.

Según relataron ante medios locales durante el fin de semana, tras radicar la denuncia y solicitar la búsqueda, efectivos de la comisaría les respondieron que los efectivos estaban abocados a otras tareas en barrio Malvinas y que la Brigada no podía salir a buscarla por falta de combustible en los móviles.

Tras el reclamo que se difundió durante el fin de semana, fuentes policiales indicaron que se diagramó una estrategia de rastrillaje y continuará hasta dar con la mujer.

La intervención de la Fiscalía

La fiscal penal 1 de Anta, a través de la delegación Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, tomó intervención tras la denuncia por el extravío. La mujer se ausentó de su domicilio, ubicado en barrio Facundo Quiroga, durante la mañana del jueves 22 de octubre, manifestando que se dirigiría a la vivienda de su madre. Desde entonces se desconoce su paradero.

García Pisacic solicitó la colaboración de la población: quien pueda aportar información certera debe comunicarse con el Sistema de Emergencias 911 o con la dependencia policial más cercana.