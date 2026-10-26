Buscan a Isabel Verónica Galván, desaparecida desde hace cuatro días en Joaquín V. González

La Policía de Salta intensificó la búsqueda de Isabel Verónica Galván, de 40 años, quien se encuentra desaparecida desde la mañana del jueves 22 de octubre, cuando se ausentó de su domicilio en el barrio Facundo Quiroga de Joaquín V. González.

La denuncia fue presentada por sus familiares en la Comisaría Primera de esa localidad. A partir de allí, el Distrito de Prevención 5 organizó un operativo con efectivos de distintas unidades especiales, bajo las directivas de la Fiscalía Penal 1.

Cómo reconocer a Isabel Verónica Galván

Según la descripción difundida por la Policía, la mujer es de contextura robusta, tez morena y mide aproximadamente 1,60 metros.

Al momento de ausentarse vestía un pantalón azul, una remera bordó y calzado marrón.

Las tareas de búsqueda incluyen la participación de personal policial de distintas áreas, dentro del protocolo provincial para la localización de personas.

Dónde aportar información

La Policía solicitó colaboración a la comunidad para dar con su paradero. Quienes tengan información sobre Isabel Verónica Galván deben comunicarse inmediatamente al 911 o dirigirse a la dependencia policial más cercana.

Hasta el comunicado policial del 25 de octubre no se había informado oficialmente su localización.