Central Norte vs Acassuso: a qué hora abren las puertas del Martearena y qué está prohibido llevar

La Policía de Salta desplegará 353 efectivos para el partido entre Central Norte y Acassuso, que se disputará este domingo, desde las 17, en el estadio Padre Ernesto Martearena.

El encuentro corresponde a la fecha 35 de la Primera Nacional y resulta decisivo para Central Norte en su objetivo de asegurar la permanencia en la categoría.

Horarios de ingreso y controles

Las puertas del estadio se habilitarán a las 15:30, una hora y media antes del inicio del partido. La Policía recomendó a los hinchas concurrir con anticipación para evitar demoras.

El operativo incluirá controles preventivos e identificación de personas mediante el Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, además de presencia policial en sectores estratégicos del estadio y sus alrededores.

Qué elementos no se podrán ingresar

Las autoridades informaron que estará prohibido ingresar con bebidas alcohólicas, pirotecnia y elementos que puedan representar un riesgo para los asistentes.