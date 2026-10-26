Más de 80 demorados en un operativo nocturno en Villa Cristina

La Policía identificó a 81 personas y controló 58 vehículos. Hubo 79 demorados por contravenciones, dos por delitos y uno con pedido de captura.
Policiales26/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Un operativo de seguridad realizado en Villa Cristina, en la ciudad de Salta, dejó un saldo de 82 personas demoradas, según informó el Ministerio de Seguridad de la Provincia.

El procedimiento se desarrolló durante la noche del sábado 24 de octubre y contó con la participación de 70 efectivos policiales de distintas áreas operativas e investigativas.

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Demorados por contravenciones y delitos

De acuerdo con el informe oficial, 79 personas fueron demoradas por infracciones a la Ley Contravencional provincial 7135/01, mientras que otras dos fueron demoradas por delitos y una por registrar un pedido de captura.

Durante el despliegue, los efectivos también identificaron a 81 personas y controlaron 58 vehículos.

El operativo fue supervisado por el secretario de Seguridad, Juan Ignacio Vilchez, junto al subjefe de Policía, Guido Burgos.

Desde el Ministerio señalaron que estos procedimientos forman parte de las tareas preventivas que se desarrollan en distintos barrios de la ciudad.

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