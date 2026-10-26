Alcohol al volante: 64 conductores sancionados en los operativos del fin de semana

Durante el último fin de semana, la Policía de Salta detectó 64 conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol, en el marco de los operativos de seguridad vial realizados en distintos puntos de la provincia.

Según informó la Dirección General de Seguridad Vial, se fiscalizaron 11.487 vehículos y se practicaron 8.082 test de alcoholemia.

Más de 1.500 infracciones de tránsito

Los controles permitieron detectar 1.567 infracciones a las normativas viales vigentes. De ese total, 64 correspondieron a conductores que dieron positivo en los controles de alcoholemia.

Los infractores fueron sancionados conforme a la Ley Nacional de Tránsito y la Ley Provincial de Tolerancia Cero, que prohíbe conducir con alcohol en sangre.

Desde la Policía señalaron que los operativos continuarán en diferentes rutas y localidades de Salta, con el objetivo de prevenir conductas de riesgo y reducir los siniestros viales.