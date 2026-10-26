Reforma laboral: ARCA trasladó a diciembre la implementación operativa del Fondo de Asistencia Laboral

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el calendario de implementación de las obligaciones administrativas vinculadas al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), establecido por la Ley de Modernización Laboral.

Mediante la Resolución General 5915/2026, publicada este lunes, el organismo sustituyó las referencias a noviembre por diciembre de 2026 en distintos artículos de la reglamentación.

Qué cambia para los empleadores

La nueva disposición establece que la normativa operativa comenzará a regir el 1 de diciembre de 2026, con aplicación a las declaraciones juradas correspondientes al período devengado de ese mes y los siguientes.

También dispone que se utilice la versión 48 del sistema Declaración en Línea para las presentaciones efectuadas desde esa fecha, incluso cuando correspondan a períodos anteriores.

El Fondo de Asistencia Laboral fue creado para contribuir al cumplimiento de determinadas obligaciones laborales de los empleadores privados, entre ellas las relacionadas con indemnizaciones previstas por la legislación.