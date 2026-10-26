Subsidios al gas: Nación reglamentó los cambios en Zona Fría y mantiene un régimen para la Puna

El Gobierno nacional reglamentó los cambios al Régimen de Zona Fría, que contempla beneficios para determinados usuarios de gas de la Patagonia, Malargüe, en Mendoza, y la Puna, región que incluye parte del territorio salteño.

La decisión quedó establecida mediante el Decreto 1266/2026, publicado este lunes 26 de octubre en el Boletín Oficial, y regula las modificaciones introducidas por la Ley 27.828.

Cómo funcionarán los subsidios

La nueva reglamentación establece que el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas continuará financiando compensaciones destinadas a sostener las bonificaciones previstas para las regiones alcanzadas.

También contempla una bonificación adicional para usuarios residenciales que cumplan los requisitos del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, aplicable sobre determinados consumos de gas natural y propano por redes.

El fondo se financiará mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, con las excepciones previstas en la normativa.

Qué implica para Salta

La reglamentación mantiene la referencia expresa a la Puna dentro del régimen especial.

La Secretaría de Energía será la autoridad encargada de determinar las compensaciones y bonificaciones. El Banco Nación continuará administrando el fondo fiduciario.

El decreto también deroga una reglamentación anterior y establece su reemplazo por un nuevo esquema operativo, sin crear un fondo distinto del existente.