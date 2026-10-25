Frío y lluvias en Salta: así estará el tiempo durante la última semana de octubre

El último domingo de octubre comenzó con temperaturas bajas y pronóstico de lluvias en Salta Capital. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este 25 de octubre se espera una mínima de 11°C y una máxima de apenas 16°C, con precipitaciones aisladas durante la mañana y la tarde.

La probabilidad de lluvias se ubica entre el 10% y el 40% en ambos períodos. Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado y la posibilidad de precipitaciones disminuirá.

Una semana con mañanas frías y tardes más templadas

El lunes 26 será una de las jornadas más frescas de la semana, con 9°C de mínima y 18°C de máxima. Se esperan lluvias aisladas durante la tarde, mientras que el martes continuará la inestabilidad, con una máxima de 19°C y posibles chaparrones.

A partir del miércoles comenzará un ascenso gradual de las temperaturas, con 22°C de máxima y probabilidad de chaparrones durante la tarde y la noche.

Para jueves y viernes se anuncian máximas de 20°C, sin precipitaciones significativas en el pronóstico disponible. Finalmente, el sábado 31 de octubre la temperatura podría alcanzar los 23°C, con cielo mayormente nublado.

El pronóstico oficial, actualizado este domingo a las 8.25, anticipa así una semana de amplitud térmica moderada, con mañanas frescas y una recuperación de las temperaturas hacia el próximo fin de semana.