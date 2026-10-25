Falsos controles en la frontera: allanaron viviendas y secuestraron coca, cigarrillos y uniformes

La Policía de Salta detuvo a tres hombres acusados de integrar una banda que simulaba controles de seguridad para cometer robos en la zona fronteriza de Aguas Blancas. La investigación comenzó tras la denuncia por el robo de un cargamento millonario ocurrido el pasado 15 de octubre.

Según informó la fuerza provincial, los sospechosos utilizaban uniformes de una fuerza de seguridad para realizar falsos procedimientos y apoderarse de mercadería. El cargamento denunciado contenía hojas de coca y cigarrillos.

Allanamientos en Orán: coca, cigarrillos y vehículos secuestrados

Bajo la dirección de la Fiscalía Penal 3, los investigadores allanaron dos viviendas del barrio 20 de Junio, en San Ramón de la Nueva Orán.

Durante los procedimientos secuestraron 250 kilos de hojas de coca y más de 33 mil paquetes de cigarrillos, además de prendas de una fuerza de seguridad, cartuchos de armas de fuego, un automóvil y una camioneta.

Los elementos quedaron a disposición de la Justicia para determinar su vinculación con el robo denunciado.

Investigan cómo operaba la banda

La investigación estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones 2 de Orán, con la participación del Grupo de Operaciones de Frontera, Infantería, unidades motorizadas y efectivos del Distrito de Prevención 2.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la causa por robo calificado. La investigación continúa para establecer las circunstancias del hecho y las responsabilidades de los involucrados.