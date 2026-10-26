Ganancias simplificado: ARCA cambió los requisitos y controles para adherirse al régimen

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó los requisitos para acceder y permanecer en el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias.

La medida quedó establecida mediante la Resolución General 5916/2026, publicada este lunes 26 de octubre, y alcanza a las declaraciones juradas del período fiscal 2025 y siguientes.

Qué deberán informar los contribuyentes

Quienes opten por el régimen deberán realizar el trámite mediante el servicio “Ganancias Simplificada Ley 27.799”, disponible en el Sistema Registral de ARCA.

Para acceder será necesario contar con Clave Fiscal de nivel de seguridad 3 o superior.

Al solicitar la adhesión, el contribuyente deberá informar si desempeña o desempeñó alguno de los cargos públicos alcanzados por la normativa durante los cinco años anteriores.

También tendrá la obligación de actualizar su situación si asume uno de esos cargos después de adherirse.

Qué pasa con funcionarios y grandes contribuyentes

La resolución permite que los grandes contribuyentes nacionales y determinados funcionarios públicos utilicen la modalidad simplificada para presentar y pagar Ganancias.

Sin embargo, estos casos tendrán un tratamiento particular: no accederán a los restantes beneficios y presunciones favorables previstos para otros contribuyentes del régimen.

ARCA también estableció un procedimiento para convalidar adhesiones anteriores y contempló la posibilidad de incorporar al régimen simplificado determinadas declaraciones correspondientes a 2025.

En caso de detectar incumplimientos relacionados con los requisitos de permanencia, el organismo deberá notificar al contribuyente, quien contará con 15 días hábiles administrativos para presentar aclaraciones o documentación respaldatoria.