Vialidad Nacional actualizó los aranceles para realizar obras junto a las rutas del país

La Dirección Nacional de Vialidad aprobó una actualización de los aranceles para solicitar permisos y utilizar espacios dentro de las zonas de camino de las rutas nacionales, mediante la Resolución 1311/2026 publicada este lunes.

La disposición alcanza a la red vial nacional de todo el país, por lo que también comprende las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Salta.

Cómo se calcularán los nuevos valores

La normativa establece distintos mecanismos de cálculo según las características de cada intervención.

Para un primer grupo de trámites, los aranceles se expresarán en cantidades fijas equivalentes a litros de combustible Diesel 500. En otros casos, se determinarán mediante porcentajes aplicados sobre presupuestos de obra verificados técnicamente.

Vialidad justificó la actualización en el aumento de los costos administrativos, técnicos y operativos vinculados con la evaluación, inspección y fiscalización de las solicitudes.

Qué actividades mantienen exenciones

La resolución también ratifica determinadas excepciones al pago de estos aranceles, entre ellas las contempladas para peregrinaciones, de acuerdo con las condiciones fijadas por el organismo.

Los cambios reemplazan los valores y criterios anteriores en los aspectos modificados por la nueva disposición.