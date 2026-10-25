Central Norte define su futuro ante Acassuso: un punto le alcanza para salvarse

Central Norte afrontará este domingo 25 de octubre uno de los partidos más importantes de la temporada. Desde las 17 recibirá a Acassuso en el estadio Padre Ernesto Martearena, por la fecha 35 de la Primera Nacional, con la posibilidad de asegurar su continuidad en la categoría.

El equipo dirigido por Alexis Matteo llega con 37 puntos y ocupa el decimoquinto puesto de la Zona A, después de conseguir una victoria por 2-1 ante Chaco For Ever en Resistencia. Ese resultado le permitió tomar aire en la lucha por evitar el descenso.

Qué necesita Central Norte para salvarse del descenso

El panorama es favorable para el conjunto salteño: tanto una victoria como un empate ante Acassuso le permitirán asegurar matemáticamente la permanencia, sin depender de otros resultados.

En caso de perder, el Cuervo mantendrá sus posibilidades, pero deberá esperar hasta la última fecha para resolver su situación.

Acassuso, que llega con 33 puntos, también está comprometido en la parte baja de la tabla. Por eso, el enfrentamiento tendrá consecuencias directas para ambos equipos.

Matteo prepara un cambio en el equipo titular

Para este encuentro, Tomás Castro ingresaría en lugar de Agustín Lamosa, en lo que sería la única modificación respecto de la formación que venció a Chaco For Ever.

La probable alineación sería: Fabricio Hass; Mauricio Rosales, Elías Calderón, Leonardo Felissia y Pedro Sanz; Tomás Castro, Matías Villarreal, Gianluca Mancuso y Matías Moravec; Francisco Borda y Franco Vedoya.

El encuentro será dirigido por Daniel Zamora y podrá verse a través de LPF Play.

Además, Enzo Vázquez, Leonardo Felissia, Matías Moravec y Francisco Borda deberán cuidarse de recibir otra tarjeta amarilla, ya que acumulan cuatro amonestaciones.