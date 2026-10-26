Empleadores rurales podrán regularizar deudas en hasta 12 cuotas y con descuentos en intereses

El RENATRE habilitó un plan excepcional hasta el 31 de diciembre. En casos de emergencia agropecuaria acreditada, el plazo podrá extenderse a 24 cuotas.
Argentina26/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) aprobó un régimen excepcional para que determinados empleadores del sector puedan regularizar deudas por contribuciones e intereses, con financiación y descuentos.

La medida fue publicada este lunes mediante la Resolución 100/2026 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

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Hasta 50% de descuento sobre los intereses

El nuevo plan permite cancelar las obligaciones en hasta 12 cuotas mensuales, con una tasa de financiación del 1,5% mensual.

Los descuentos sobre los intereses resarcitorios dependerán de la cantidad de cuotas elegidas:

  • Hasta tres cuotas: reducción de hasta el 50% de los intereses.

  • De cuatro a seis cuotas: reducción del 40%.

  • De siete a doce cuotas: reducción del 30%.

Además, los empleadores que acrediten estar alcanzados por una declaración de emergencia o desastre agropecuario podrán solicitar excepcionalmente hasta 24 cuotas.

La resolución también establece un adicional del 3% sobre la deuda convenida por gastos administrativos y de gestión.

Quiénes podrán acceder

El beneficio no está abierto indiscriminadamente a todos los empleadores con deudas. Está dirigido a quienes regularicen relaciones laborales no registradas dentro del Régimen de Promoción del Empleo Registrado y cumplan las condiciones exigidas por el RENATRE.

Quedan excluidos determinados empleadores con antecedentes de infracciones graves vinculadas con explotación laboral, trata o trabajo infantil, así como quienes mantengan planes anteriores con cuotas vencidas.

La medida busca promover la registración de trabajadores rurales y facilitar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social del sector.

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