Una ART dejará de operar desde noviembre y sus afiliados deberán cambiar de aseguradora

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo revocó la autorización para operar como ART a Productores de Frutas Argentinas Cooperativa de Seguros Limitada, luego de que la Justicia dispusiera la liquidación de la entidad.

La decisión quedó establecida mediante la Resolución 56/2026, publicada este lunes 26 de octubre en el Boletín Oficial.

Los contratos terminarán el 1 de noviembre

La normativa dispone que los contratos de afiliación que permanezcan vigentes hasta el 31 de octubre de 2026 serán rescindidos automáticamente desde las 0 del domingo 1 de noviembre.

Los empleadores alcanzados podrán contratar otra aseguradora antes de esa fecha. Aquellos que no lo hagan ingresarán al procedimiento de asignación de oficio, mediante el cual se les indicará qué ART continuará brindándoles cobertura.

La Superintendencia deberá comunicar a los empleadores afectados cuál será la nueva aseguradora asignada.

Qué sucede con los accidentes laborales anteriores

La resolución también establece que las prestaciones derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales ocurridos antes de la rescisión, que la aseguradora deje de otorgar, serán atendidas a través del Fondo de Reserva del sistema.

La liquidación de la compañía había sido dispuesta por un juzgado comercial el 7 de octubre, mientras que la Superintendencia de Seguros de la Nación revocó su autorización el 14 de octubre.

La medida tiene alcance nacional.