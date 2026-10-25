Sico y Jama continúan cerrados este domingo: cómo están los pasos hacia Bolivia y Paraguay

Los pasos fronterizos de Sico, en Salta, y Jama, en Jujuy, continúan cerrados al tránsito vehicular este domingo 25 de octubre. La restricción se mantiene por segundo día consecutivo, de acuerdo con los reportes difundidos por la Subsecretaría de Defensa Civil.

En la zona cordillerana se registran temperaturas bajo cero y fuertes vientos. Mientras tanto, los cruces internacionales con Bolivia y Paraguay figuran habilitados, aunque se recomienda consultar las condiciones antes de viajar.

Chile: Sico y Jama cerrados por segundo día

El paso de Sico permanece cerrado, con una temperatura mínima prevista de -2°C y una máxima de 10°C. Para ese sector se anuncian condiciones parcialmente soleadas.

También continúa cerrado Jama, donde se esperan temperaturas de entre -5°C y 15°C, con vientos de hasta 68 km/h.

Por su parte, Socompa está habilitado únicamente para el servicio ferroviario, sin autorización para el tránsito de vehículos particulares ni peatones. En esa zona se pronostican vientos de 68 km/h.

Bolivia y Paraguay: qué pasos están habilitados

En la frontera con Bolivia, Salvador Mazza, Los Toldos y el puente internacional de Aguas Blancas mantienen su habilitación durante las 24 horas.

En cambio, el servicio de chalanas de Aguas Blancas figura habilitado de 7 a 9, según el horario informado para este domingo.

Hacia Paraguay, el paso Misión La Paz permanece habilitado de 7 a 20, con pronóstico de lluvias y vientos de 19 km/h.

Las autoridades recomiendan circular con precaución por las calzadas húmedas, respetar los horarios establecidos y consultar los reportes oficiales antes de emprender un viaje, ya que las condiciones pueden modificarse durante la jornada.