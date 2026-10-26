Trasplantes de riñón: el INCUCAI cambió las reglas para donantes y listas de espera

El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) aprobó una actualización de las normas que regulan los trasplantes renales en Argentina, con cambios en los procedimientos para establecimientos médicos, pacientes y donantes.

La decisión fue publicada este lunes mediante la Resolución 375/2026 y entrará en vigencia el martes 27 de octubre.

Nuevas reglas para las listas de espera

La normativa aprueba nuevos procedimientos para gestionar las listas de espera de trasplante renal, así como criterios para distribuir y asignar riñones provenientes de donantes fallecidos.

También establece condiciones para la habilitación de establecimientos que realizan estas intervenciones y actualiza los requisitos vinculados con los trasplantes.

Según los fundamentos de la resolución, las modificaciones buscan optimizar y agilizar la donación, el trasplante y el seguimiento posterior de los pacientes.

Cambios en la donación renal cruzada

Otro punto importante es la actualización del programa de donación renal cruzada, una alternativa para situaciones en las que existe un donante vivo dispuesto a donar, pero presenta incompatibilidad biológica con el receptor previsto.

El organismo aprobó nuevos requisitos y modelos de consentimiento informado para la participación en este programa.

La resolución reemplaza las normativas anteriores de 2017 y 2021. Los detalles técnicos de los nuevos procedimientos forman parte de los anexos oficiales.