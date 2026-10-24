Bullying en Catamarca: una psicóloga alertó sobre la violencia que los adolescentes naturalizan

El caso de bullying contra una estudiante de 17 años de Catamarca, ocurrido durante un viaje de egresados a Bariloche, generó una fuerte repercusión nacional después de que se viralizara un video en el que una de las jóvenes involucradas relataba el hostigamiento sufrido por su compañera.

Entre los hechos denunciados figura la presunta difusión sin consentimiento de un video íntimo de la adolescente, además de agresiones y humillaciones por parte de compañeros. La exposición pública de lo ocurrido amplificó la preocupación por la violencia entre estudiantes y sus consecuencias emocionales.

La crueldad y la falta de empatía detrás del caso

La situación fue analizada este sábado en Vale Todo por Aries por la psicóloga salteña Adriana Rodríguez Balut, quien cuestionó la naturalidad con la que pueden llegar a difundirse estas agresiones.

“Lo primero que te sale es qué crueldad. ¿Qué hijos estamos criando? ¿Estamos criando hijos capaces de ponerse en el lugar del otro?”, expresó.

La especialista advirtió que la empatía no consiste solamente en comprender el sufrimiento ajeno, sino también en actuar con respeto. Señaló que esa capacidad se desarrolla desde la infancia y que los adultos cumplen un papel fundamental.

El hostigamiento no termina cuando llega a las redes

La difusión de videos, las burlas públicas y los ataques digitales pueden extender el daño más allá del ámbito escolar. Rodríguez Balut explicó que las redes sociales también forman parte de la construcción de identidad de los adolescentes, lo que vuelve especialmente importante el acompañamiento familiar.

“La empatía comienza en casa”, sostuvo, al remarcar que escuchar a los hijos, respetar sus emociones y establecer límites son herramientas necesarias para prevenir conductas violentas.

El caso de Catamarca volvió a poner en discusión la responsabilidad de las familias, las instituciones educativas y los propios adolescentes frente al acoso escolar y digital.