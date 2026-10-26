Red Tele-ACV: este lunes presentarán los avances de la atención en hospitales del interior

Los hospitales de Cafayate, Metán, Rosario de la Frontera, Orán y Tartagal cuentan con una red de telemedicina que permite atender a pacientes con accidente cerebrovascular (ACV) mediante la asistencia remota de especialistas del hospital San Bernardo.

El sistema permite que establecimientos sin neurólogos de guardia permanente accedan a evaluaciones especializadas y compartan tomografías en tiempo real, una herramienta clave para decidir rápidamente el tratamiento.

Diagnóstico y tratamiento sin traslados inmediatos

La Red Provincial de Tele-ACV busca reducir los tiempos de atención, ya que cada minuto resulta importante frente a un accidente cerebrovascular.

A través de la conexión con especialistas, los equipos médicos del interior pueden evaluar la posibilidad de aplicar tratamientos como la trombólisis, destinada a determinados casos de ACV isquémico.

El objetivo es que los pacientes reciban atención especializada en su lugar de origen cuando las condiciones médicas lo permitan, evitando traslados urgentes innecesarios y reduciendo el riesgo de secuelas.

Presentarán los avances este lunes

El Ministerio de Salud Pública realizará este lunes 26 de octubre, a las 11, un encuentro en el Salón A de Casa de Gobierno, en el Centro Cívico Grand Bourg.

La actividad, organizada junto con la empresa Boehringer Ingelheim, permitirá presentar los resultados de la red y analizar nuevos desafíos para ampliar y fortalecer la atención.

El sistema tiene como centro de referencia al hospital San Bernardo, con guardia neurológica las 24 horas, e integra también al SAMEC, el Sistema 911, instituciones académicas y organizaciones civiles.