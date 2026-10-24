Adolescentes y celulares: “Nos está pasando por arriba el tema de las pantallas”

La psicóloga salteña Adriana Rodríguez Balut advirtió sobre las dificultades que genera el uso excesivo de celulares entre los adolescentes, especialmente durante la noche. Recomendó establecer horarios y evitar que los jóvenes duerman con el teléfono en la habitación.

En Vale Todo por Aries, la especialista explicó que las redes sociales ofrecen estímulos constantes que dificultan interrumpir su uso. A esto se suma la etapa de desarrollo emocional que atraviesan los adolescentes.

“No podemos poner límites si nosotros no regulamos el celular”

Rodríguez Balut propuso retirar las pantallas al menos una hora antes de dormir y acordar horarios de uso que puedan revisarse en familia. Señaló que la exposición nocturna a la luz de las pantallas puede alterar el descanso y perjudicar el rendimiento escolar.

También advirtió que los controles parentales no reemplazan el acompañamiento adulto y que los padres deben revisar sus propios hábitos digitales.

“No podemos estar poniéndole límites a nuestros hijos cuando nosotros no regulamos el uso que tenemos del celular”, sostuvo.

La profesional recomendó recuperar momentos de encuentro sin dispositivos durante las comidas y prestar atención no solo a cuánto tiempo pasan los adolescentes conectados, sino también a las actividades que abandonan por estar frente a una pantalla.