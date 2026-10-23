Salta acumula 60 casos de mordedura de víbora en lo que va del año

Salta acumula 60 casos de mordeduras de serpientes en lo que va del año, de los cuales 55 fueron provocados por yararás. Así lo informó el Ministerio de Salud Pública en su último reporte epidemiológico, correspondiente a la semana comprendida entre el 4 y el 10 de octubre, cuando se registró un nuevo accidente con esta especie en el departamento San Martín.

Según los datos de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, las mordeduras de yarará representan el 91,6% de los accidentes ofídicos registrados durante 2026. La mayor cantidad de casos se concentra en los departamentos Anta, con 13; Rivadavia, con 12; Orán, con 10; y San Martín, con 8.

También se notificaron seis casos en Rosario de la Frontera, tres en Capital, dos en La Viña y uno en Iruya. Además, hubo dos accidentes con serpientes cascabel en Anta y otros tres episodios permanecen bajo estudio para determinar la especie involucrada.

La yarará es la serpiente que provoca la mayor cantidad de accidentes en la provincia y su veneno tiene efectos sobre la sangre y la coagulación. En cambio, el veneno de la cascabel afecta principalmente al sistema nervioso y los músculos. La coral, aunque menos frecuente, también puede provocar cuadros graves por la acción de su veneno sobre el sistema nervioso.

Otros casos de zoonosis

El informe también registró 14 nuevas picaduras de alacrán durante la última semana epidemiológica, con lo que el acumulado anual llegó a 324 casos. En cuanto a las picaduras de arañas, se notificó un nuevo episodio y el total ascendió a 20.

Por otra parte, se informaron 21 mordeduras de perros, consideradas accidentes potencialmente rábicos. De ese total, 14 ocurrieron en Capital, cuatro en San Martín, dos en Orán y uno en Anta. En lo que va del año, la provincia acumula 762 episodios de este tipo.

Respecto de otras enfermedades bajo vigilancia, no se registraron nuevos casos de hantavirosis, cuyo acumulado anual se mantiene en 21, ni de hidatidosis, con 27 casos. Tampoco hubo nuevas notificaciones de leishmaniasis visceral canina, que suma 28 casos, ni de brucelosis, con dos.

El reporte señala además que no se detectaron nuevos casos de rabia animal, con un acumulado de uno en el año, ni de leptospirosis, que registra dos casos. Durante el período analizado tampoco se notificaron casos de psitacosis.