Límites en la adolescencia: los errores de crianza que advierte una especialista

La psicóloga salteña Adriana Rodríguez Balut advirtió que muchas familias intentan acompañar la adolescencia con las mismas herramientas utilizadas durante la infancia, sin considerar los cambios emocionales y madurativos que atraviesan sus hijos.

Durante su participación en Vale Todo, por Aries, explicó que los adolescentes experimentan emociones intensas mientras continúan desarrollando las capacidades necesarias para regular impulsos, planificar y evaluar consecuencias.

“No podemos seguir con las herramientas de la niñez”

“Estamos criando adolescentes, no estamos criando niños”, señaló la especialista al destacar que los padres deben adaptar la manera de comunicarse y establecer acuerdos.

Rodríguez Balut sostuvo que poner límites es fundamental, pero aclaró que deben establecerse con respeto y no mediante gritos o humillaciones.

"Los límites no son castigos, son una forma de cuidar”, subrayó.

“El límite es algo sumamente necesario para el desarrollo saludable del cerebro de nuestros hijos”, afirmó. Además, explicó que el objetivo es que los jóvenes incorporen progresivamente esos límites y desarrollen criterio propio.

La profesional remarcó que la presencia y el acompañamiento de los adultos siguen siendo fundamentales, incluso cuando los adolescentes buscan mayor independencia.