Milei reúne a su Gabinete tras el triunfo de Lula en Brasil y analiza el nuevo escenario regional

El presidente Javier Milei encabezará este lunes 26 de octubre una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, en medio de las repercusiones políticas por el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil.

El encuentro está previsto para las 10 en el Salón Eva Perón y reunirá a los principales ministros y colaboradores del Gobierno nacional. Será la primera reunión de Gabinete encabezada por Milei en tres semanas.

Uno de los temas centrales será el nuevo escenario político regional después de que Lula consiguiera su reelección frente a Flávio Bolsonaro, candidato respaldado públicamente por el mandatario argentino.

El líder del Partido de los Trabajadores obtuvo el 51,78% de los votos, frente al 48,22% de Bolsonaro. El resultado representa un nuevo desafío diplomático para Milei, quien mantiene diferencias ideológicas y políticas con el presidente brasileño.

Durante la campaña, el mandatario argentino había expresado su respaldo a Bolsonaro y cuestionado en reiteradas oportunidades a Lula. Ahora, ambos presidentes deberán continuar administrando la relación bilateral entre dos de los principales socios comerciales del Mercosur.

Según se informó, Milei siguió la definición electoral desde la Quinta de Olivos. Durante la jornada compartió publicaciones en redes sociales que denunciaban un supuesto fraude, aunque no se presentaron pruebas que acreditaran esas acusaciones.

Una semana marcada por la minería y las inversiones

Antes de la reunión de Gabinete, Milei recibirá a las 9.45 al príncipe y gran maestre de la Soberana Orden de Malta, Frey John Dunlap, en el marco de una audiencia institucional.

La agenda presidencial continuará el martes con un viaje a Catamarca, donde el miércoles participará de la inauguración de nuevas plantas de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto, vinculadas con la ampliación del Proyecto Fénix.

En esa actividad estarán presentes Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La visita se inscribe en la estrategia oficial de promover inversiones en el sector minero.

El jueves, esos funcionarios participarán de las Rondas de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en Rosario, con representantes de empresas mineras, proveedores y cámaras empresariales.

Finalmente, el Presidente tiene previsto viajar el sábado a Neuquén para asistir a la inauguración de un auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey.

La reunión de este lunes permitirá conocer cómo el Gobierno proyecta sus próximos movimientos políticos y diplomáticos tras el resultado electoral brasileño, mientras mantiene su agenda económica y de inversiones.