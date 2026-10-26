Salta amplía con fondos propios el puente a Bolivia: sumará 42 metros para enfrentar las crecidas del Bermejo

El Gobierno de Salta avanza con la ampliación del puente Bailey que une Los Toldos con La Mamora, en Bolivia, con la instalación de un tercer tramo de 42 metros. Los trabajos buscan evitar las dificultades de circulación que provocan las crecidas del río Bermejo.

La obra es ejecutada por la Dirección de Vialidad de Salta y se financia con fondos provinciales, aunque se trata de un paso internacional, según informó este domingo el gobernador Gustavo Sáenz.

El puente podría estar habilitado a fines de noviembre

El nuevo tramo se incorporará a los 80 metros de estructura existentes. Actualmente, los operarios trabajan en la soldadura del tablero metálico, tras lo cual colocarán maderas de quebracho y construirán el terraplén de acceso del lado boliviano.

La ampliación permitirá el paso de camiones de hasta 30 toneladas. Desde el Gobierno provincial estiman que el puente podría estar habilitado entre fines de noviembre y principios de diciembre.

La intervención apunta especialmente al acceso desde La Mamora, que presenta dificultades cuando aumenta el caudal del Bermejo.

Proyectan un cuarto tramo

Sáenz confirmó que también está prevista una futura cuarta ampliación para reducir los problemas de transitabilidad durante las crecidas.

“Estamos cerca, en cada rincón de Salta, dando respuestas”, expresó el mandatario al anunciar la continuidad de las tareas.

En paralelo, Vialidad provincial realiza trabajos de enripiado sobre la ruta provincial 7, que conecta Los Toldos con Santa Victoria Oeste. En ese corredor ya se construyeron cuatro puentes de 24 metros para mejorar el tránsito durante las crecidas de arroyos.