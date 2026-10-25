Evaluación de autismo gratis en la ciudad: cómo acceder al estudio ADOS-2 y solicitar un turno

Las familias de la ciudad de Salta que no cuentan con obra social pueden acceder de manera gratuita al estudio ADOS-2, utilizado en la evaluación diagnóstica del Trastorno del Espectro Autista (TEA). El servicio se brinda a través del Consultorio Psicopedagógico Social de la Municipalidad.

La directora general de Discapacidad, Tania Saravia, explicó que los profesionales cuentan con certificación para aplicar esta herramienta, cuyo costo en el ámbito privado puede representar una dificultad para las familias de bajos recursos.

Cómo solicitar un turno y qué documentación presentar

Los turnos se otorgan todos los lunes, de 8 a 13, de manera presencial, en el ingreso del Centro Cívico Municipal, ubicado en avenida Paraguay 1240.

Para realizar el trámite, los interesados deben presentar:

Pedido médico o derivación de un neurólogo o psicólogo.

DNI del paciente y del adulto responsable , con domicilio acreditado en Salta Capital.

Certificación negativa de ANSES que acredite la ausencia de obra social.

Certificado de carencia de recursos.

El estudio ADOS-2 permite observar aspectos de la comunicación y la interacción social, y aporta información para una evaluación diagnóstica. Por sí solo no establece un diagnóstico definitivo de autismo, que requiere una valoración profesional integral.

Desde la Municipalidad destacaron que el servicio busca facilitar el acceso a estudios especializados para familias que no pueden afrontar su costo particular.