Torneo de ajedrez: niños y adultos competirán este domingo en el Dino Saluzzi

Este domingo 25 de octubre se realizará un torneo de ajedrez en la Casa del Bicentenario, ubicada en avenida Independencia 910, en la ciudad de Salta. La actividad es organizada por el Club de Ajedrez Atawallpa para celebrar sus diez años de trayectoria, con el acompañamiento de la Municipalidad.

El certamen reunirá a niños, adolescentes y adultos, tanto aficionados como jugadores con ranking. La competencia comenzará a las 15, según el detalle publicado por el municipio.

Categorías, premios e inscripciones

El torneo contará con categorías infantiles y juveniles desde Sub 6 hasta Sub 16, además de una categoría abierta para mayores. Se disputará mediante el sistema suizo, a siete rondas, con partidas de siete minutos y tres segundos adicionales por jugada.

Los participantes de las categorías infantiles y juveniles competirán por trofeos y medallas, mientras que la categoría abierta tendrá premios en efectivo.

La inscripción es arancelada. Para conocer los costos y consultar por la disponibilidad de lugares, los interesados pueden comunicarse al 387 220-8657.

El encuentro busca reunir a la comunidad ajedrecística local y conmemorar una década de actividad del Club Atawallpa.