Festival gratuito por el Día de la Madre: música y regalos en el parque San Martín

La ciudad de Salta tendrá este domingo 25 de octubre un festival gratuito por el Día de la Madre, con presentaciones musicales y actividades destinadas a las familias. La propuesta se realizará en el anfiteatro Cuchi Leguizamón, ubicado en el parque San Martín.

El encuentro comenzará a las 14 y se extenderá hasta las 20, con entrada libre y gratuita. La iniciativa es organizada por la Biblioteca Popular Macacha Güemes, que preparó una jornada de celebración y reconocimiento a las madres.

Qué artistas se presentarán

El festival contará con las actuaciones de Débora Flores, Juan Manuel Zerpa y la Agrupación Retro Bad Boy, que ofrecerán distintos espectáculos musicales durante la tarde.

Además, se realizarán sorteos y entrega de regalos para las madres que participen del encuentro.

La actividad está abierta a toda la comunidad y representa una alternativa gratuita para quienes quieran disfrutar de una tarde de música y celebración en familia.