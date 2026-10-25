Reciclatón: recibirán telgopor limpio y seco en la UNSa este jueves

La Municipalidad de Salta incorporará por primera vez la recepción de telgopor en los operativos del Reciclatón, a partir de un acuerdo con la empresa Cerámica Salteña. El material será procesado y reutilizado para elaborar distintos productos, en lugar de terminar como residuo.

La iniciativa busca dar tratamiento al poliestireno expandido (EPS), un plástico utilizado en embalajes, envases y materiales de construcción que, según el municipio, puede tardar entre 500 y 1.000 años en degradarse.

Cuándo y dónde llevar el telgopor

El próximo Reciclatón se realizará el jueves 29 de octubre, de 10 a 17, en la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

Los vecinos deberán entregar el telgopor limpio, seco y sin restos de comida ni grasa, condiciones necesarias para que pueda procesarse.

El director municipal de Residuos Especiales, Ramiro Ragno, confirmó que la recepción de este material se mantendrá en las próximas ediciones mensuales.

Qué harán con el material recolectado

El telgopor será destinado a la planta Famapol de Cerámica Salteña, donde se limpiará, triturará y compactará para transformarlo en materia prima reciclada.

Con ese material podrán fabricarse marcos para cuadros, molduras, reglas, escuadras, perchas, macetas y aislantes para la construcción.

La propuesta permitirá incorporar un residuo de difícil degradación al circuito de reciclaje local y reducir su disposición como basura.