Una PyME típica en Argentina debe cumplir con 34 tributos y 28 regímenes de retención

Las pequeñas y medianas empresas en la Argentina continúan sufriendo una alta carga burocrática e impositiva. Según un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) en conjunto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), las compañías están alcanzadas por un total de 62 obligaciones anuales, que combinan tributos directos/indirectos y trámites formales.

El relevamiento, denominado Vademécum tributario argentino de PyMES 2026, detalló que el universo fiscal se compone de 34 tributos distintos y 28 regímenes de percepción, retención e información.

El desglose de los tributos por jurisdicción

La presión impositiva se divide en tres niveles estatales que recaen de manera directa sobre la operatoria de una SRL representativa (con establecimiento propio, personal en relación de dependencia, flota de vehículos y comercio exterior):

Ámbito nacional (16 tributos): Incluye gravámenes fundamentales como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Ganancias (sociedades), Impuesto al Cheque, contribuciones patronales y derechos de importación/exportación.

Ámbito provincial (8 tributos): Encabezados por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB), el Inmobiliario, el Automotor y el de Sellos.

Ámbito municipal (10 tributos): Destacándose la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene (TISH), el Derecho de Publicidad y Propaganda, además de tasas locales inmobiliarias y viales.

Tal como informó la Agencia Noticias Argentinas, con respecto al relevamiento anterior se registró una leve baja en la cantidad de impuestos (de 37 a 34, impulsada por la eliminación de internos a seguros y telefonía) y de regímenes (de 30 a 28, destacándose la baja del régimen vinculado al Impuesto PAIS).

El impacto de los regímenes en la competitividad

El informe del IARAF y la CAC advirtió que los 28 regímenes de retención, percepción e información generan dos grandes trabas para el desarrollo del sector: