Deuda: el Gobierno intenta ganar tiempo y trasladar vencimientos más allá de 2027

El Gobierno nacional deberá afrontar vencimientos de deuda por $10,8 billones a fines de octubre y prepara una nueva licitación para refinanciar esos compromisos. El objetivo del Ministerio de Economía es evitar un desembolso inmediato y extender los plazos de pago, incluso más allá de 2027.

La cifra se redujo desde los $16,3 billones previstos inicialmente, después de que el Tesoro canjeara el 72,85% de una letra vinculada al dólar. La operación permitió trasladar parte de los pagos a noviembre, enero y junio de 2027.

Buscan evitar la acumulación de deuda a corto plazo

La Secretaría de Finanzas anunciará el lunes los títulos que ofrecerá en la nueva licitación. Entre los operadores financieros existe la expectativa de que el Gobierno logre renovar la totalidad de los vencimientos, aunque el resultado dependerá de la demanda de los inversores.

El informe publicado por Ámbito también señala que Economía buscaría colocar instrumentos con vencimientos más largos para reducir la concentración de pagos cada pocos meses.

El desafío será conseguir financiamiento sin ofrecer tasas de interés demasiado elevadas. Una suba de las tasas podría encarecer las próximas renovaciones de deuda, especialmente si el Gobierno intenta extender los plazos de sus compromisos.