El sueldo se termina antes del 20: crecen las compras mínimas y el fiado en los almacenes

La caída del poder adquisitivo está modificando los hábitos de compra en los almacenes de barrio. Las familias llevan únicamente lo necesario para el día, buscan segundas marcas y recurren al fiado para llegar a fin de mes.

De acuerdo con datos de Scentia publicados por Ámbito, el consumo masivo acumuló una caída del 2,7% entre enero y septiembre de 2026. Solo en septiembre, las ventas retrocedieron un 1% mensual.

“El 20 es fin de mes”

Fernando Savore, vicepresidente de la Federación de Almaceneros, describió una realidad que se repite en los comercios: “Uno siente que el 20 es fin de mes”. Explicó que muchos clientes abandonaron las compras grandes y ahora adquieren pequeñas cantidades para resolver cada comida.

También crece la demanda de segundas marcas, que pueden costar hasta la mitad que algunos productos de empresas líderes. Los comerciantes advierten que el precio se volvió determinante, incluso entre familias con ingresos formales.

El fiado también recuperó protagonismo. Algunos almacenes permiten retirar mercadería y pagar después, con cuentas que pueden alcanzar los $40.000 o $50.000. Sin embargo, la falta de cobro inmediato complica la reposición de productos y las finanzas de los propios negocios.