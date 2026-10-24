Industria del calzado en crisis: cerraron más de 200 fábricas y se perdieron 10.000 empleos

La industria argentina del calzado atraviesa una profunda crisis. Según datos de la Cámara del sector, más de 200 fábricas cerraron y se perdieron unos 10.000 puestos de trabajo en los últimos dos años. Empresarios y sindicatos reclaman medidas al Gobierno nacional para evitar nuevos cierres.

La situación se agravó por la caída de las ventas, el crecimiento de las importaciones y el ingreso de mercadería de contrabando, de acuerdo con el diagnóstico de las organizaciones del sector. A esto se suma una baja del 26,6% interanual en la producción de septiembre, según datos del INDEC.

Empresarios y trabajadores advierten un “riesgo de extinción”

La Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA) y las cámaras empresariales convocaron a una conferencia de prensa para el martes 27 de octubre, a las 15, en Buenos Aires, donde expondrán la situación y reclamarán políticas para sostener la producción nacional.

El reclamo fue recogido por El Destape, que detalló el cierre de plantas de DASS y Coopershoes, además de las dificultades de empresas como Viamo y Mary & Joe.

Las entidades compararon la gravedad de la situación con las crisis de 1999 y 2001. También solicitaron la intervención del Ministerio de Economía y de legisladores nacionales para proteger los puestos de trabajo y evitar que continúe la reducción de la actividad.