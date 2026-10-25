Inundaciones en Corrientes: “Hay casas donde el agua llegó hasta los techos”

La crecida del río Paraná mantiene en una situación crítica a los vecinos de Paso de la Patria, en Corrientes. Doris Lencinas, quien tiene una vivienda a 100 metros del río, describió en Qué Domingo por Aries cómo el agua avanzó sobre sectores habitados.

“Hay casas donde el agua llegó hasta los techos y están totalmente inundadas”, aseguró. Según su testimonio, numerosas familias abandonaron sus hogares y buscaron alojamiento por sus propios medios.

“Entra como una catarata y arrastra todo”

Lencinas recordó que durante la inundación de 2016 su barrio quedó aislado durante más de tres meses. Los vecinos debían utilizar embarcaciones para conseguir alimentos y trasladarse.

Sin embargo, sostuvo que esta crecida presenta características diferentes. “Entra como si fuera una catarata, con una fuerza terrible. Rompe, arrastra todo”, expresó.

La mujer contó que su casa está ubicada en una zona elevada, pero que el agua ya se encuentra cerca de la entrada. Teme que una nueva subida del Paraná termine por inundar la planta baja.

También mencionó proyecciones de nuevas crecidas durante noviembre y diciembre. Se trata de previsiones referidas por la vecina, que requieren confirmación de los organismos especializados.

La situación genera preocupación entre las familias de las zonas bajas de Paso de la Patria, donde el avance del río ya obligó a numerosos residentes a trasladarse, según relató Lencinas.