El efectivo pierde terreno: las extracciones en cajeros cayeron más del 50% en dos años

El uso de dinero en efectivo continúa retrocediendo en Argentina. Según datos del Banco Central, las operaciones mensuales de extracción pasaron de 99 millones en julio de 2024 a 46 millones en julio de 2026, una caída superior al 50% en apenas dos años.

La reducción se observa principalmente en los cajeros automáticos, donde los retiros bajaron de aproximadamente 90 millones a poco más de 40 millones mensuales. El fenómeno refleja el avance de las billeteras virtuales, las transferencias y los pagos digitales, que permiten realizar compras sin utilizar billetes.

En los supermercados también se usa menos efectivo

La transformación se refleja en las ventas de supermercados. Según cifras del INDEC, el efectivo representaba el 32,5% de las compras a comienzos de 2021, pero cayó al 16,6% en junio de 2026.

En cambio, los pagos mediante transferencias, códigos QR y otras alternativas digitales aumentaron su participación del 5,3% al 15,6%. Las tarjetas de crédito también ganaron terreno y alcanzaron el 41,9% de las ventas.

El relevamiento publicado por Infobae señala que el cambio de hábitos también afecta a la infraestructura bancaria. Argentina tiene al menos 500 sucursales menos que hace cinco años, mientras que la cantidad de cajeros automáticos se mantiene entre 19.000 y 20.000.

La tendencia muestra una transformación en la manera de pagar, aunque la caída en la cantidad de extracciones no significa necesariamente que el volumen de dinero retirado haya disminuido en la misma proporción.