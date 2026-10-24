Elecciones 2027: Galíndez anticipó un frente del PJ Salta y posibles disputas por Capital y Tartagal

El Partido Justicialista de Salta se prepara para competir dentro de un frente electoral en 2027, aunque todavía no definió las candidaturas locales. Así lo anticipó su secretario general, Gastón Galíndez, quien reconoció que existen sectores interesados en disputar intendencias actualmente gobernadas por dirigentes del mismo espacio.

En diálogo con Vale Todo por Aries, sostuvo que la intención es recuperar representación legislativa en Salta Capital, donde el partido busca volver a obtener bancas propias dentro de una eventual alianza.

Durand y Hernández Berni podrían tener competidores

Galíndez mencionó que, si Franco Hernández Berni busca continuar al frente del municipio de Tartagal, otros sectores podrían disputarle la candidatura. También señaló que Emiliano Durand podría enfrentar una competencia interna en la Capital.

“Quizás en la Capital también se la disputen a Emiliano Durand”, expresó, aunque aclaró que todavía no existen definiciones generales sobre los nombres.

El dirigente explicó que las negociaciones avanzan de manera diferente en los 60 municipios de la provincia. Mientras algunas localidades ya tienen acuerdos en marcha, otras presentan mayores dificultades para alcanzar consensos.

“No te voy a mentir, hay gente que ya está con la fusta en la mano esperando que se largue la carrera”, graficó sobre los dirigentes que comenzaron a posicionarse para las elecciones.