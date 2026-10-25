Ezeiza restringe vuelos durante 18 días: 14 aerolíneas suspenden sus operaciones

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza comenzó a operar este domingo con restricciones que se extenderán durante 18 días, debido a trabajos de infraestructura. La medida afecta principalmente a los vuelos internacionales de larga distancia y obligó a 14 aerolíneas a suspender sus operaciones en la terminal durante ese período.

Las obras, que forman parte de una inversión de 110 millones de dólares, dejarán disponible una pista de apenas 1.850 metros, frente a los 3.300 metros habituales. La menor longitud limita el despegue de aeronaves de gran porte.

Qué aerolíneas suspenden vuelos y cuáles modifican sus rutas

Entre las compañías que no operarán en Ezeiza hasta el 11 de noviembre figuran American Airlines, Air France, Air Canada, Lufthansa, Emirates, KLM, British Airways, Delta, United Airlines y Turkish Airlines, además de otras cuatro empresas.

Otras aerolíneas mantendrán servicios con modificaciones. Aerolíneas Argentinas incorporará escalas en Río de Janeiro para sus vuelos a Madrid y Roma, mientras que Iberia y Air Europa realizarán paradas en Montevideo. Copa Airlines sumará escalas técnicas en Rosario o Córdoba.

La información publicada por Infobae también indica que LATAM suspenderá temporalmente la ruta Buenos Aires-Miami, mientras que los vuelos nacionales y regionales con aeronaves más pequeñas podrán continuar sin modificaciones derivadas de la longitud de la pista.

Qué deben hacer los pasajeros

Las compañías afectadas ofrecen alternativas de reprogramación, reembolso o salida desde otros aeropuertos, según cada reserva.

Quienes tengan previsto viajar desde Ezeiza hasta el 11 de noviembre deberán verificar directamente con su aerolínea los horarios, posibles escalas y aeropuertos de partida antes de trasladarse a la terminal.