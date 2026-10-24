El PJ salteño convoca a un Congreso: 30.000 afiliados menos y dudas sobre las cuentas tras la intervención

El Partido Justicialista de Salta convocó a su Congreso Provincial para el próximo 28 de noviembre, una instancia en la que se discutirán cuestiones económicas, organizativas y electorales. La reunión llega después de las intervenciones partidarias y en medio de cuestionamientos por el estado de las cuentas y la pérdida de afiliados.

El secretario general del PJ, Gastón Galíndez, aseguró en Vale Todo por Aries que el partido pasó de 120.000 a 90.000 afiliados. Según su interpretación, unas 30.000 fichas fueron trasladadas hacia otras agrupaciones durante las intervenciones. “Cuando digo se fueron, es que se los llevaron”, afirmó.

El balance económico, uno de los puntos de conflicto

Galíndez denunció que la actual conducción encontró deudas salariales, servicios impagos y obligaciones pendientes. También cuestionó la falta de información sobre el manejo de los recursos partidarios.

“Difícilmente lo podamos aprobar porque no tenemos datos de qué hicieron con la plata en la intervención”, sostuvo sobre el balance económico que deberá analizar el Congreso.

Las elecciones de 2027 también estarán en discusión

La convocatoria publicada en el Boletín Oficial establece que el Congreso se realizará el 28 de noviembre, desde las 10, en Zuviría 938, con modalidad presencial y virtual.

Entre los asuntos previstos figuran el análisis de las normas para las elecciones internas de 2027, la elección de congresales nacionales y la consideración del balance partidario. Esto no significa que ya se hayan aprobado modificaciones electorales.

Galíndez adelantó, además, que buscarán facilitar la participación de los jóvenes, mediante una posible excepción al requisito de dos años de afiliación para integrar los órganos de la Juventud Peronista.

El dirigente señaló que la nueva conducción, encabezada por Julio Argentino San Millán, busca normalizar el funcionamiento de los organismos partidarios y recuperar presencia territorial antes del próximo proceso electoral.