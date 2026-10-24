Alerta amarilla en Salta: prevén viento Zonda y ráfagas que podrían superar los 100 km/h

Distintas zonas de Salta se encuentran bajo alerta amarilla por fuertes vientos y viento Zonda este sábado 24 de octubre. Los pronósticos anticipan ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora en sectores de alta montaña, mientras que otras localidades podrían registrar vientos superiores a los 70 km/h.

Según los informes difundidos por la Subsecretaría de Defensa Civil, la advertencia por viento fuerte comprende la Puna, Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos, con velocidades sostenidas de entre 50 y 70 km/h. En las zonas cordilleranas, las ráfagas podrían superar los 100 km/h.

Alerta por viento Zonda en los Valles Calchaquíes

El segundo aviso meteorológico comprende Cachi, Cafayate, San Carlos, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos y Rosario de Lerma. Para estos sectores se prevén vientos de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

El viento Zonda puede provocar aumentos repentinos de temperatura, reducción de visibilidad por polvo en suspensión y mayor riesgo de incendios. También existe la posibilidad de caída de ramas y objetos que no estén asegurados.

Recomendaciones para circular y evitar accidentes

Ante estas condiciones, se recomienda asegurar puertas, ventanas, techos livianos y objetos sueltos, además de evitar actividades al aire libre en zonas expuestas.

Para quienes deban viajar por rutas de montaña, se aconseja reducir la velocidad, extremar las precauciones ante posibles nubes de polvo y consultar las condiciones meteorológicas antes de salir.

Las advertencias corresponden a este sábado y las condiciones pueden variar durante la jornada.