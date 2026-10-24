Juventud Antoniana: encontraron 452 bolsas con alcohol ocultas en el estadio y hubo 33 demorados

Un operativo policial realizado durante el partido entre Juventud Antoniana y Sol de América de Formosa terminó con 33 personas demoradas y el secuestro de 452 bolsas con bebidas alcohólicas que estaban ocultas dentro del estadio Fray Honorato Pistoia.

El encuentro se disputó el viernes, por el Torneo Federal A 2026, con la presencia de más de 3.200 espectadores. Según informó la Policía de Salta, participaron 170 efectivos que realizaron controles en los accesos, las tribunas y las inmediaciones del estadio.

Diez demorados por infracciones a la Ley de Estupefacientes

Del total de personas demoradas, 10 fueron identificadas por presuntas infracciones a la Ley de Estupefacientes 23.737, otras 22 por incumplimientos de la Ley de Espectáculos Deportivos y una por contar con un pedido de captura vigente.

Durante una requisa preventiva, efectivos del Departamento Infantería descubrieron 452 bolsas con bebidas alcohólicas escondidas en las instalaciones del estadio y procedieron a secuestrarlas.

El informe policial no precisó a quién pertenecían las bebidas, cómo ingresaron al estadio ni si estaban destinadas a su comercialización. Tampoco detalló las circunstancias de cada demora.

El procedimiento formó parte del dispositivo de seguridad dispuesto para el encuentro, que incluyó controles preventivos y tareas de despeje una vez finalizado el partido.