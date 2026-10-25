Metán: el fiscal explicó cómo avanza la investigación por el cuerpo de la mujer hallado cerca del basural

La investigación por el hallazgo de una mujer sin vida en una zona descampada de San José de Metán avanzó con la intervención de la Fiscalía Penal 2 y el traslado del cuerpo a Salta Capital para determinar cómo y cuándo murió.

El descubrimiento se produjo, cuando efectivos policiales realizaban tareas de rastrillaje vinculadas con otra investigación. El fiscal Gonzalo Gómez Amado se presentó en el lugar y dispuso la intervención de Criminalística y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Familiares se acercaron al lugar del hallazgo

Según informó el Ministerio Público Fiscal, familiares de una mujer que estaba ausente de su domicilio acudieron al sector ante la posibilidad de que se tratara de ella.

El fiscal permitió que dos de esas personas permanecieran en el lugar mientras se desarrollaban las tareas periciales. La identidad de la fallecida todavía no fue confirmada oficialmente y, según el reporte, no se había presentado una denuncia por desaparición de la mujer buscada por sus familiares.

La autopsia será clave para determinar qué ocurrió

El cuerpo fue derivado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Salta, donde se realizará la autopsia para establecer la causa y la fecha aproximada de muerte.

La Fiscalía explicó que la investigación sigue un protocolo que exige considerar inicialmente la posibilidad de un homicidio, incluso cuando una muerte pudiera parecer accidental o un suicidio.

Esta medida busca preservar pruebas y descartar fundadamente la intervención de terceros. No significa que se haya confirmado un asesinato ni que exista, por el momento, una hipótesis definitiva sobre lo ocurrido.